Sivas'ta anne ayı ve yavruları dronla görüntülendi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğada gezinen anne ayı ve 3 yavrusu dronla görüntülendi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğada gezinen anne ayı ve 3 yavrusu dronla görüntülendi.
Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca, şehrin doğal güzelliklerini görüntülemek üzere Kösedağ zirvesinde dronla çekim yaptığı sırada anne ayı ve 3 yavrusunu gördü.
Karaca, ayı ve yavrularını görüntülemeye başladı.
Dağın zirvesindeki karlar üzerinde bir süre gezinerek yiyecek arayan ayı ve yavrularının daha sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.
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