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        Sivas'ta anne ayı ve yavruları dronla görüntülendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğada gezinen anne ayı ve 3 yavrusu dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Sivas'ta anne ayı ve yavruları dronla görüntülendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğada gezinen anne ayı ve 3 yavrusu dronla görüntülendi.

        Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca, şehrin doğal güzelliklerini görüntülemek üzere Kösedağ zirvesinde dronla çekim yaptığı sırada anne ayı ve 3 yavrusunu gördü.

        Karaca, ayı ve yavrularını görüntülemeye başladı.

        Dağın zirvesindeki karlar üzerinde bir süre gezinerek yiyecek arayan ayı ve yavrularının daha sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.






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