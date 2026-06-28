Sivas'ta anne ayı ve yavruları dronla görüntülendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğada gezinen anne ayı ve 3 yavrusu dronla görüntülendi.



Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca, şehrin doğal güzelliklerini görüntülemek üzere Kösedağ zirvesinde dronla çekim yaptığı sırada anne ayı ve 3 yavrusunu gördü.



Karaca, ayı ve yavrularını görüntülemeye başladı.



Dağın zirvesindeki karlar üzerinde bir süre gezinerek yiyecek arayan ayı ve yavrularının daha sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.













