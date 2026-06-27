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        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Zara'da evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Zara'da evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Zara'da evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Yarağıl köyünde, M.E.Y'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında yaralanan S.A, ambulansla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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