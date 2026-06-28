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        Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        M.E.D. yönetimindeki 58 AFT 206 plakalı otomobil, Sivas Caddesi'nde park halindeki S.E.A'ya ait 58 AHN 507 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.


        Daha sonra kontrolden çıkarak yolun karşı şeridine geçen M.E.D'nin kullandığı otomobil, E.A. idaresindeki 40 ABN 940 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü M.E.D. ve aracında bulunan Y.E.T, E.Y, M.A. ile diğer sürücü E.A. yaralandı.

        Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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