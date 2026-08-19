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        Sivas'ta okul bahçesinde peçeli baykuş bulundu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, okul bahçesinde bulunan peçeli baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Sivas'ta okul bahçesinde peçeli baykuş bulundu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, okul bahçesinde bulunan peçeli baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Yasin Albayrak, okul bahçesini suladığı sırada​​​​​​​ fidanların altında hareket eden bir kuş fark etti.

        Kuşun türünü internet üzerinden yaptığı araştırmayla öğrenen Albayrak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

        Yaralı olduğu değerlendirilen peçeli baykuş, kontrol ve tedavisinin yapılması için gelen ekiplere teslim edildi.

        Ekiplere teşekkür eden Albayrak, "Bahçe sulaması sırasında hayvanı fark ettik. Araştırmalarımıza göre peçeli baykuş olduğunu öğrendik. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini aradık. Aç olabileceğini, hatta yaralı olabileceğini düşündük. Biraz et verdik. İnşallah sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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