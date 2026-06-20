Sivas'ta polis ekipleri kimliğini unutan ve okullarını karıştıran öğrencilere yardım etti

Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kimliğini unutan ve okullarını karıştıran öğrencilere polis ekipleri yardım etti. Kent merkezinde kimliğini unutan 4 öğrenci ve okullarını karıştıran 5 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinden yardım istedi. Gerekli desteği veren ekipler, öğrencileri sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetiştirdi. Öğrenciler ve veliler, polislere teşekkür etti.

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