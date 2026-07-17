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        Sivas'ta "Şehirli Kadınlarla Yöresel Lezzetler" etkinliği düzenlendi

        Şehirli Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen "Şehirli Kadınlarla Yöresel Lezzetler" etkinlikleri kapsamında, Sivas mutfağının köklü lezzetlerinden Tırhıt çorbası, geleneksel usullerle hazırlanarak katılımcılarla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Sivas'ta "Şehirli Kadınlarla Yöresel Lezzetler" etkinliği düzenlendi

        Şehirli Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen "Şehirli Kadınlarla Yöresel Lezzetler" etkinlikleri kapsamında, Sivas mutfağının köklü lezzetlerinden Tırhıt çorbası, geleneksel usullerle hazırlanarak katılımcılarla buluşturuldu.

        Etkinlikte, Sivas'ın kültürel hafızası, dayanışma geleneği ve imece ruhu yeniden yaşatıldı. Tırhıt çorbasının en önemli unsurlarından biri olan erişte, dernek üyelerinin imece usulü hazırladığı geleneksel mutfak kültürünün paylaşma ve birlikte üretme anlayışıyla yeniden hayat buldu.

        Programın çorba sunumu, yöresel mutfak kültürünü yaşatmaya uzun yıllardır emek veren Emine Kösemen tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılar, Tırhıt çorbasının hazırlanışı ve bu lezzetin kültürel geçmişi hakkında bilgiler aldı.

        Etkinliğin söyleşi bölümünde ise uzman diyetisyen Sena Gültekin Korkmaz, "Anadolu Mutfağının Unutulan Hazineleri ve Sağlıklı Beslenmedeki Önemi" başlıklı sunum yaptı.

        Şehirli Kadınlar Derneği Başkanı Ayşegül Coşkun, yaptığı konuşmada, bir yemeği değerli kılanın yalnızca malzemeler olmadığını belirterek, "O yemeğin taşıdığı hikaye, emeği ve insanları bir araya getiren ruhudur. Tırhıt çorbası da Sivas’ın paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte üretmeyi anlatan en güzel lezzetlerinden biridir. Bizler bu etkinlikle yalnızca bir tarifi değil, kültürel hafızamızı da yaşatmayı amaçladık." dedi.

        Etkinlik sonunda katılımcılar, geleneksel lezzetleri birlikte deneyimlerken hem kültürel mirasın korunmasının hem de yerel mutfakların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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