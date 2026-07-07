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        Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Burhan köyü köprüsü mevkisinde 5 Temmuz'da arkadaşlarıyla serinlemek için Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan Soner Koçyiğit'i (37) bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Arama çalışmalarına, Sivas ve Samsun AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komando Bölüğü, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya Jandarma Arama Kurtarma ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler katılıyor.

        Dalgıçlar ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise kıyı boyunca arama çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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