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        Sivas'ta yaz spor okulları başladı

        Sivas Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Sivas'ta yaz spor okulları başladı

        Sivas Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılış programına Belediye Başkanı Adem Uzun, öğrenciler, aileler ve antrenörler katıldı.


        Açılışta konuşan Uzun, geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları ile çocukları sporla buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu yıl da çocuklarımızı 9 farklı branşta antrenörlerimiz eşliğinde bir ay boyunca sporla buluşturacağız. Yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlarken, aynı zamanda ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, karate, tekvando, sayokan, geleneksel okçuluk ve halk oyunları branşlarında çocukların ilgi ve yeteneklerine göre eğitimler verileceğini aktaran Uzun, "Ekip arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, katılan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

        Programda farklı branşlarda eğitim alan sporcuların gerçekleştirdiği sportif gösterilere yer verildi.

        Yaklaşık bir ay sürecek spor okullarında 1000'in üzerinde öğrenciye ücretsiz spor eğitimi verilecek, çocukların tesislere ulaşımı da ücretsiz olarak sağlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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