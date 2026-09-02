Sivas'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 02.09.2026 - 17:25 Güncelleme:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.T. yönetimindeki 58 VL 129 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Beydeğirmeni köyü yakınlarında H.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.A. yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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