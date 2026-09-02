Ulaş'ta içme suyu hattı çalışmalarına başlandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni içme suyu hattı çalışmalarına başlandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni içme suyu hattı çalışmalarına başlandı.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Hürriyet Mahallesi'ndeki ikametlere ulaşacak yeni içme suyu hattı için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Projenin sahadaki ilk adamını attıklarını belirten İlbey, "Amacımız mahallemizin su ihtiyacını daha sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde karşılamak, ilçemizin altyapısını güçlendirmek." dedi.
İlbey, yeni içme suyu hattının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Yeni su hattımız Hürriyet Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun. Ulaş için çalışıyor, ilçemizin geleceğini birlikte inşa ediyoruz." diye konuştu.
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