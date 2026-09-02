Ulaş'ta içme suyu hattı çalışmalarına başlandı

İlbey, yeni içme suyu hattının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Yeni su hattımız Hürriyet Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun. Ulaş için çalışıyor, ilçemizin geleceğini birlikte inşa ediyoruz." diye konuştu.

Projenin sahadaki ilk adamını attıklarını belirten İlbey, "Amacımız mahallemizin su ihtiyacını daha sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde karşılamak, ilçemizin altyapısını güçlendirmek." dedi.

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