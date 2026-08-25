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        Sivas'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Sivas'ta traktörün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Murat Katırcı yönetimindeki 55 KM 706 plakalı traktör, Karalar köyü Çamlıca mezrası yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Murat Katırcı ile römorkta bulunan Şenol Katırcı, Emirhan ve Mustafa Çelenk yaralandı.

        Yaralılar, Zara ve Suşehri'ndeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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