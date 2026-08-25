Sivasspor, Batman Petrolspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

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