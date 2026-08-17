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        Sivas'ta TÜGVA Yaz Okulu'nun kapanış programı düzenlendi

        Sivas'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Sivas'ta TÜGVA Yaz Okulu'nun kapanış programı düzenlendi

        Sivas'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

        Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, geleceğin teminatı olan gençlerin yaz dönemini dolu dolu geçirmelerine vesile olan bu güzel programın kapanışını gerçekleştirmek ve onların ortaya koyduğu emek, azim ve başarıyı hep birlikte paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen programda çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu dile getiren Şimşek, "Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere yaz okulları, gençlerimizin tatil dönemini verimli bir şekilde değerlendirmelerine, yeni bilgiler öğrenmelerine, farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine ve en önemlisi güzel dostluklar kurarak unutulmaz hatıralar biriktirmelerine imkan sağlayan önemli eğitim faaliyetleridir." dedi.

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        Asıl kıymetli olanın, gençlerin yalnızca bilgi ve becerilerle değil, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaları olduğunu ifade eden Şimşek şunları kaydetti:

        "Bu programlar güzel ahlak, kardeşlik, dayanışma, paylaşmanın ve birlikte hareket etmenin en güzel halleridir. Çünkü bizler biliyoruz ki iyi bir eğitim yalnızca zihni değil, aynı zamanda gönlü de besleyen eğitimdir. Bilgiyle donanmış ancak, ahlaki ve insani değerlerden uzak bir anlayışın geleceğimizi istediğimiz noktaya taşıması imkansızdır. Bu nedenle gençlerimizin, dürüstlüğü, adaleti, merhameti, vefayı, yardımlaşmayı ve sorumluluk bilincini hayatlarının temel değerleri haline getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından gerçekleştirilen Yaz Okulu Programı da işte bu anlayışla, gençlerimizin hem zihnine hem gönlüne dokunan güzel ve anlamlı bir çalışmadır. Bugün burada gördüğümüz bu heyecan, aslında geleceğimiz adına taşıdığımız umudun da en güzel göstergesidir. Çünkü gençlerimizin gözlerindeki ışık, ülkemizin yarınlarına dair en güçlü işarettir."

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        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise böyle güzel bir programda gençler ve onların aileleri ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Anneler ve babalara da seslenen Beşinci, "Her çağın bir sözü vardır. Her milletin bir yürüyüşü vardır. Bu yürüyüşü gerçekleştiren bir gençliği vardır. İşte o gençlik, o inanç, o güven burada. Biz mahkum almaya değil, hakim olmaya, tarih olmaya değil, tarihi yeniden yazmaya, adanmış, inanmış, gençler burada. Biz bu gençlikle yol yürümekten onur, gurur duyuyoruz. Biz bu gençliği Allah için çok seviyoruz." diye konuştu.

        TÜGVA Sivas İl Temsilcisi Taha Akbulut da il genelinde bu yıl 8 bin öğrencinin yaz okuluna katıldığını söyledi.

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        Programda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        TÜGVA Sivas Yaz Okulu, Celal Karatüre konseriyle sona erdi.

        Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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