Ulaş Gölü'nde temizlik çalışması yapıldı

İlbey, göldeki ekosistemi olumsuz yönde etkileyen ve görüntü kirliliğine sebep olan yosunları göl yüzeyinden topladıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, ilçenin simgesi haline gelmiş, göçmen kuşların barındığı ve piknikçilerin uğrak yeri olan gölde temizleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

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