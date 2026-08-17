Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Ulaş Gölü'nde temizlik çalışması yapıldı

        Ulaş Gölü'nde temizlik çalışması yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Ulaş Gölü'nde temizlik çalışması yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyinde temizlik çalışması yapıldı.

        Belediye ekipleri, "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" tescilli gölde yosunların görüntü kirliliği oluşturması sebebiyle temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, ilçenin simgesi haline gelmiş, göçmen kuşların barındığı ve piknikçilerin uğrak yeri olan gölde temizleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        İlbey, göldeki ekosistemi olumsuz yönde etkileyen ve görüntü kirliliğine sebep olan yosunları göl yüzeyinden topladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?

        Benzer Haberler

        Eski katı atık depolama alanında yangın
        Eski katı atık depolama alanında yangın
        Mustafa Eken'den üye vurgusu: "Üye olmazsa ticaret ve sanayi odası olmaz"
        Mustafa Eken'den üye vurgusu: "Üye olmazsa ticaret ve sanayi odası olmaz"
        Sivas'ta müstakil ev yangında küle döndü
        Sivas'ta müstakil ev yangında küle döndü
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Sivas'ta iş insanları ve gazetecilerle...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Sivas'ta iş insanları ve gazetecilerle...
        Suşehri'nde imam hatip mezunları pilav günü etkinliği düzenlendi
        Suşehri'nde imam hatip mezunları pilav günü etkinliği düzenlendi
        Suşehri'nde Ülkü Ocakları tarafından konser düzenledi
        Suşehri'nde Ülkü Ocakları tarafından konser düzenledi