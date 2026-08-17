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        Suşehri'nde Ülkü Ocakları tarafından konser düzenledi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından konser programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Suşehri'nde Ülkü Ocakları tarafından konser düzenledi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından konser programı gerçekleştirildi.

        Eski halk pazarı alanında düzenlenen konserde konuşan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise Ülkü Ocaklarının Suşehri gençliğine her zaman destek verdiğini belirterek, İlçe Başkanı Uğur Akbulut ve yönetimine teşekkür etti.

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sivas İl Başkanı Bahadır Gökmen de konserin yapılmasına destek veren Belediye Başkanı Kayaoğlu ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Akbulut'a teşekkür etti.

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        Konuşmaların ardından Erbaa Kent Orkestrası ile Erbaa Belediyesi Korosu müzik dinletisi sundu, ardından Ali Kınık sahne aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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