Suşehri'nde Ülkü Ocakları tarafından konser düzenledi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından konser programı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından konser programı gerçekleştirildi.
Eski halk pazarı alanında düzenlenen konserde konuşan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.
Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise Ülkü Ocaklarının Suşehri gençliğine her zaman destek verdiğini belirterek, İlçe Başkanı Uğur Akbulut ve yönetimine teşekkür etti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sivas İl Başkanı Bahadır Gökmen de konserin yapılmasına destek veren Belediye Başkanı Kayaoğlu ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Akbulut'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Erbaa Kent Orkestrası ile Erbaa Belediyesi Korosu müzik dinletisi sundu, ardından Ali Kınık sahne aldı.
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