Suşehri'nde imam hatip mezunları pilav günü etkinliği düzenlendi

Suşehri ilçesinde, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.

Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okulun 1987 yılı mezunlarından olan HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu programda yaptığı konuşmada, güzel organizasyonda okul arkadaşlarıyla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu da bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, programı tertip edenlere teşekkür etti.

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Dernek Başkanı İsmail Yıldız ise programa katılan herkese teşekkür etti.

Programa, Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım, ilçe başkanları ve okul mezunları katıldı.