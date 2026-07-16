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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 14 parça halinde 89 bin 559 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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