Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Sivas'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Sivas'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin araçları ve üzerlerinde yapılan aramada, 48 parça halinde kağıda emdirilmiş 19 bin 952 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Sivas Numune Hastanesinde "Sıram Cepte" uygulaması başlatıldı
        Sivas Numune Hastanesinde "Sıram Cepte" uygulaması başlatıldı
        Sivas Numune Hastanesinden yenilikçi uygulama "Sıram Cepte" uygulaması hizm...
        Sivas Numune Hastanesinden yenilikçi uygulama "Sıram Cepte" uygulaması hizm...
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Floor Curling Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Floor Curling Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Sivaslı judocular Balkan şampiyonasında zirvede
        Sivaslı judocular Balkan şampiyonasında zirvede
        Çocuklarda horlama geniz eti büyümesinin habercisi olabilir
        Çocuklarda horlama geniz eti büyümesinin habercisi olabilir