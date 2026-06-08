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        Çocuklarda horlama geniz eti büyümesinin habercisi olabilir

        Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Peru Yücel, çocuklarda sık görülen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma ve horlama şikayetlerinin geniz eti büyümesinin habercisi olabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Çocuklarda horlama geniz eti büyümesinin habercisi olabilir

        Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Peru Yücel, çocuklarda sık görülen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma ve horlama şikayetlerinin geniz eti büyümesinin habercisi olabileceğini belirtti.

        Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle çocukluk çağında sık karşılaşılan geniz eti büyümesinin, tedavi edilmediğinde işitme problemlerinden uyku bozukluklarına kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceği konusunda aileleri uyardı.

        Geniz etinin burun boşluğunun arka kısmında yer alan ve bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf dokusu olduğunu aktaran Yücel, "Çocukluk döneminde enfeksiyonlara karşı koruyucu görev üstlenen bu yapı, bazı çocuklarda normalden fazla büyüyerek hava yolunu daraltabilir. Geniz eti büyümesinin en sık belirtileri burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve huzursuz uykudur. Ayrıca tekrarlayan kulak enfeksiyonları, işitme azlığı ve kulakta sıvı birikimi gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu durum çocuğun hem gelişimini hem de okul başarısını olumsuz etkileyebilir." ifadesini kullandı.

        Geniz eti büyümesinin, orta kulağın havalanmasını sağlayan östaki tüpünün çalışmasını bozarak kulakta sıvı birikimine neden olduğunu ve bu durumun zamanla işitme kaybı ve tekrarlayan kulak enfeksiyonlarıyla sonuçlanabileceğini belirten Yücel, "Özellikle işitme kaybının erken dönemde fark edilmesi, çocuklarda konuşma gelişiminde gecikme, televizyonun sesini yükseltme ihtiyacı veya derslerde dikkat dağınıklığı gibi belirtilerin işitme problemi açısından değerlendirilmesi gerekir." açıklamasında bulundu.

        Geniz eti tanısında ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yücel, her geniz eti büyümesinin ameliyat gerektirmeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Hastanın şikayetleri, muayene bulguları ve işitme durumu birlikte değerlendirilir. Hafif vakalarda ilaç tedavisi ve düzenli takip yeterli olabilir. Ancak belirgin burun tıkanıklığı, uyku kalitesinde bozulma veya işitme problemleri varsa cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Çocuklarda horlamanın en sık nedenlerinden biri geniz eti ve bademcik büyümesidir. Ancak erişkinlerde burun eğriliği, burun eti büyümesi veya yumuşak damak problemleri de horlamaya neden olabilir. Bu nedenle doğru tanı için kapsamlı bir kulak burun boğaz muayenesi şarttır."



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