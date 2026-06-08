Ulaş'ta "Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Geçiş" programı düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Geçiş" programı yapıldı.



Ulaş Müftülüğü, Merkez Camisi'nde 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için program düzenledi.



Programa, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkan Vekili Mikail Çıtgez, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, ilçe protokolü, Kur’an kursu öğreticileri Nazile Kızılırmak ve Cennet Öztürk, öğrenciler ile çok sayıda veli katıldı.





İlçe Müftüsü İçli, programda yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, "Evlatlarımızın kalplerine Allah kelamını ve peygamber sevgisinin nakşedildiği kurslarımıza olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Emeği geçen velilerimize ve öğrencilerimizin Kur’an ile tanışmasında büyük emek sarf eden Kur’an kursu öğreticilerimize teşekkür ederim." dedi.



Konuşmanın ardından minik öğrenciler öğrendikleri duaları okudu.





Eskimez ve İçli programın sonunda, Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencilere başarı belgeleri ve madalyalarını verdi.



