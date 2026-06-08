Ulaş Kaymakamı Eskimez'den esnaf ziyareti
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, esnaf ziyaretinde bulundu.
Giriş: 08.06.2026 - 10:41 Güncelleme:
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, esnaf ziyaretinde bulundu.
Pazar esnaflarıyla bir süre sohbet eden Eskimez, işlerinde kolaylıklar ve hayırlı kazançlar diledi.
Talepleri dinleyen Eskimez, ilçenin gelişimi için ticari hareketliliğin önemli olduğunu belirtti.
Esnaflar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Eskimez'e teşekkür etti.
Ziyaretlerde İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de yer aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ