Ulaş Kaymakamı Eskimez'den esnaf ziyareti

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, esnaf ziyaretinde bulundu.



Pazar esnaflarıyla bir süre sohbet eden Eskimez, işlerinde kolaylıklar ve hayırlı kazançlar diledi.



Talepleri dinleyen Eskimez, ilçenin gelişimi için ticari hareketliliğin önemli olduğunu belirtti.





Esnaflar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Eskimez'e teşekkür etti.



Ziyaretlerde İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de yer aldı.



