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        Suşehri'nde "Şahidimiz Anadolu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Şahidimiz Anadolu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Suşehri'nde "Şahidimiz Anadolu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Şahidimiz Anadolu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Suşehri Belediyesinin katkılarıyla Anadolu'da yaşanmış olaylardan esinlenerek hazırlanan oyun, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda 5 seans olarak sahnelendi.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Türkiye'nin her bölgesinde yaptığı turnelerle seyirciye ulaşan tiyatro oyununun ilçede öğrenciler ve halkla buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Sosyal ve kültürel alanda her kesime güzel etkinlikler sunmaya devam edeceklerini belirten Kayaoğlu, "Yurdumuzun birçok yerinde sahnelenen, halk tarafından büyük ilgi gören Murat Kocacık tarafından yazılan ve yönetilen Şahidimiz Anadolu adlı tiyatro gösterimini ilçemizde de halkımızla buluşturmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tarihimizin her anını bizlere yaşatan tiyatro oyuncularımızı canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.



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