Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

        Arama çalışmalarına Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, Suşehri Jandarma Komando Birliği, JAK, Sivas Polis Özel Harekat Timi ile Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığından 73 kişilik ekip katılıyor.

        Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında arama yapıyor. Çalışmalarda kadavra köpeği ve dron da kullanılıyor.

        Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kelkit Çayı'nda kaybolan kızı arama çalışmaları 23 gündür aralıksız sürüyor
        Kelkit Çayı'nda kaybolan kızı arama çalışmaları 23 gündür aralıksız sürüyor
        Sivas'tan TBMM'ye taşınmıştı, 103 yıllık tarihi miras, ilmek ilmek dokunara...
        Sivas'tan TBMM'ye taşınmıştı, 103 yıllık tarihi miras, ilmek ilmek dokunara...
        Uzmanı uyardı: "Çocuklarda horlamanın nedeni geniz eti olabilir"
        Uzmanı uyardı: "Çocuklarda horlamanın nedeni geniz eti olabilir"
        Ulaş'ta "Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Geçiş" programı düzenlendi
        Ulaş'ta "Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Geçiş" programı düzenlendi
        Suşehri'nde "Şahidimiz Anadolu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Suşehri'nde "Şahidimiz Anadolu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Ulaş Kaymakamı Eskimez'den esnaf ziyareti
        Ulaş Kaymakamı Eskimez'den esnaf ziyareti