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        Sivas'taki Kale Höyük'ün tarihi araştırılıyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kale Höyük'te, farklı medeniyetlere ait izlerin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Sivas'taki Kale Höyük'ün tarihi araştırılıyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kale Höyük'te, farklı medeniyetlere ait izlerin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına devam ediliyor.

        Kazı alanında incelemede bulunan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Şarkışla'nın tarihine ışık tutmak ve Kale Höyük'ün hangi dönemlerde ve medeniyetler tarafından kullanıldığını belirlemek amacıyla 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğüne başvurduklarını ve gerekli izni aldıklarını söyledi.

        Gültekin, bölgede 2009-2014 yılları arasında kalenin düzenlenmesi ve seyir terası oluşturulması amacıyla çalışma başlatıldığını anlatarak, bu süreçte tarihi buluntulara rastlanması üzerine çalışmaların durdurulduğunu ifade etti.

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        Yapılan ilk incelemelerde bölgede yaklaşık 5 bin ila 7 bin yıllık geçmişe işaret eden bulguların değerlendirildiğini aktaran​​​​​​​ Gültekin, Koruma Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünün kararıyla uzun süre bölgede kazı ve onarım çalışmalarına izin verilmediğini kaydetti.

        Gültekin, 2024 yılında alınan izinle yeniden başlayan çalışmalarda bilim insanları, arkeologlar, Müzeler Genel Müdürlüğü görevlileri ve belediye tarafından finanse edilen ekiplerin görev yaptığını belirtti.

        Her tabakada farklı dönemlere ait izlerin ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Gültekin, "Tarihin geri sayfalarına doğru gidiyoruz. Burada çok kıymetli tarihi malzemeler bulunmasını ve Şarkışla'nın tarihini gün yüzüne çıkaracak bulgular elde edilmesini ümit ediyoruz. Çıkan sonuca göre de Kale Höyük'ün ilerleyen süreçte turizme kazandırılmasını hedefliyoruz. Kazı sırasında ortaya çıkarılan tüm buluntular kayıt altına alınıyor." dedi.

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        Gültekin, Kale Höyük'ün tarihi sit alanı niteliği taşıması nedeniyle alanın 24 saat kameralarla kayıt altında tutulduğunu da belirtti.

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