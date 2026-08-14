Ulaş İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yücel, görevine başladı

Sivas'ın Ulaş İlçe Emniyet Amirliğine atanan Başkomiser Ömer Yücel, görevine başladı.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanunların kendilerine verdiği tüm yetkileri vatandaşların huzuru için kullanacaklarını söyledi.

Ulaş ilçesinde sükunetin ve huzurun korunması için ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışacaklarını belirten Yücel, "İlçe halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağım. İlçenin güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışacağız. Amacımız Ulaş'ta asayişi, huzuru ve güveni en üst seviyede sağlamak. Vatandaşlarımızla, kurumlarımızla iç içe, şeffaf ve ulaşılabilir bir anlayışla çalışacağız." dedi.