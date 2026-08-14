Şarkışla'da yaz Kur'an kursları sona erdi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaz Kur'an kursları, düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaz Kur'an kursları, düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.
Şarkışla Büyük Cami'de düzenlenen kapanış programı, İlçe Müftüsü Serkan Yalçın'ın verdiği vaazla başladı.
Şarkışla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince çocuklara yönelik çeşitli oyun ve yarışmalar düzenlendi.
Büyük Cami İmamı Mücahit Tekin, Kur'an kurslarına katılan öğrencilere, hayırseverlerin desteğiyle alınan 30 bisikleti hediye ettiklerini söyledi.
Tekin, bisiklet hediyelerinin öğrencilerin kursa ilgisini ve devamlılığını önemli ölçüde artırdığını belirtti.
Kaymakam Zekeriya Murat Şahan da projeye destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, Tekin'e teşekkür plaketi verdi.
Programa Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Yasin Çomak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Enes Karaca ve vatandaşlar katıldı.
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