Ulaş'ta yaz Kur'an kursları sona erdi

Törende konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, en büyük amaçlarının, çocukları ve gençleri milli ve manevi değerlerine bağlı en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu söyledi.

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