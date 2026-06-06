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        Sivas'taki Lota Gölü bahar yağışlarıyla doldu

        Sivas'ın Hafik ilçesindeki Lota Gölü, karların erimesi ve bahardaki yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Sivas'taki Lota Gölü bahar yağışlarıyla doldu

        Sivas'ın Hafik ilçesindeki Lota Gölü, karların erimesi ve bahardaki yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

        Birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan ve Hafik Evaporit karst alanı içerisinde bulunan göldeki su seviyesi yükseldi.

        Karların erimesi ve bahardaki yağışların ardından göl çevresinde yaklaşık 700 dönümlük alanda su birikintisi oluştu.

        Hafik Ziraat Odası Başkanı Osman Karakaş, bölgede yaşanan duruma ilişkin, yağışlarla Lota Gölü'nün yüzey alanının yaklaşık 15 kat büyüdüğünü söyledi.

        Yaklaşık 48 dönüm civarında olan göl alanının yağışların oluşturduğu su birikintisiyle birleşerek 700 dönümlük boyuta ulaştığını anlatan Karakaş, "48 dönümlük gölün haricindeki yaklaşık 700 dönümlük arazi ve bazı ekili alanlar su altında kaldı." dedi.

        Öte yandan, uzun süredir kuraklığın etkisinde kalan ilçede yağışların sevinci yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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