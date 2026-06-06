Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor

        Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 09:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.


        Arama çalışmalarına Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, Suşehri Jandarma Komando Birliği ile Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katılıyor.


        Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında arama yapıyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.


        Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.


        Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay noktayı koydu... Eşini sen öldürdün!
        Yargıtay noktayı koydu... Eşini sen öldürdün!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu
        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu
        Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!
        Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!
        Görkem Duman tutuklandı
        Görkem Duman tutuklandı
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"

        Benzer Haberler

        Trafik kazasında ölen Şahinkaya çifti son yolculuklarına uğurlandı
        Trafik kazasında ölen Şahinkaya çifti son yolculuklarına uğurlandı
        Özgür Özel: Partimizi iktidar yapacağız
        Özgür Özel: Partimizi iktidar yapacağız
        Sivas'taki tarihi Tecer köprülerindeki restorasyon çalışmalarında sona geli...
        Sivas'taki tarihi Tecer köprülerindeki restorasyon çalışmalarında sona geli...
        Sivas'ta ilkokul öğrencilerinden çevre temizliği etkinliği
        Sivas'ta ilkokul öğrencilerinden çevre temizliği etkinliği
        Trafik kazasıda ölen karı koca birlikte toprağa verildi
        Trafik kazasıda ölen karı koca birlikte toprağa verildi
        Zara'da öğretmen Ayla Kara adına futbol turnuvası düzenlendi
        Zara'da öğretmen Ayla Kara adına futbol turnuvası düzenlendi