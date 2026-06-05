Suşehri Belediyesi araç filosunu genişletti

Suşehri Belediyesi tarafından alınan bir ekskavatör ile 4 pistonlu büyük traktör hizmete girdi.



Yeni araçları inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, gelişen, büyüyen ve güzelleşen bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.



Göreve geldikleri 2 yılda belediyenin araç parkurunun güçlenerek yenilendiğini ifade eden Kayaoğlu, "İlçemizin altyapısını güçlendirmek ve kesintisiz hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunu büyütmeye devam ediyoruz. Araç filomuzu yenilemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Geldiğimiz ilk günden itibaren temel düşüncemiz güçlü filo, güçlü belediye. İlk günden itibaren de filomuzu nasıl güçlendireceğimizin mücadelesi içerisine girdik. Çok şükür bunda da başarılı olduk. Bize inanan, bize güvenen Suşehri halkımıza daha güzel hizmetler sunmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz." dedi.



Başkan Kayaoğlu, daha sonra meclis üyeleriyle araçları inceledi.



