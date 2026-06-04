Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivaslı hacılar yurda döndü

        Sivaslı hacılar yurda döndü

        Kutsal topraklardan yurda dönen Sivaslı hacı kafilesi, İl Müftüsü Hasan Limon, müftülük personeli ve yakınları tarafından karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivaslı hacılar yurda döndü

        Kutsal topraklardan yurda dönen Sivaslı hacı kafilesi, İl Müftüsü Hasan Limon, müftülük personeli ve yakınları tarafından karşılandı.


        Sivas'tan 26 Nisan'da dualarla kutsal topraklara uğurlanan ve hac vazifelerini tamamlayan 312 hacıyı taşıyan uçak Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı.


        Terminal çıkış kapısında aileleri ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılanan hacılar, uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.


        Karşılama programında konuşan İl Müftüsü Limon, hacıların sağ salim yurda dönmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


        Limon, hac organizasyonunda görev alan din görevlilerine, kafile başkanlarına ve emeği geçen tüm personele de teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yaklaşık 3 bin 200 yıllık "mağara apartmanları" dikkati çekiyor
        Sivas'ta yaklaşık 3 bin 200 yıllık "mağara apartmanları" dikkati çekiyor
        Sivas'ta basketbol rüzgârı esti
        Sivas'ta basketbol rüzgârı esti
        Sivas Valisi Şimşek, kene vakalarındaki artış nedeniyle vatandaşları uyardı...
        Sivas Valisi Şimşek, kene vakalarındaki artış nedeniyle vatandaşları uyardı...
        Vali Şimşek: "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için ahada olmaya devam...
        Vali Şimşek: "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için ahada olmaya devam...
        Kaza sonrası çaya düştüğü değerlendirilen Esma Nur, ağaç diplerinde aranıyo...
        Kaza sonrası çaya düştüğü değerlendirilen Esma Nur, ağaç diplerinde aranıyo...
        Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları s...
        Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları s...