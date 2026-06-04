Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor.

        Arama çalışmalarına, Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi ve Suşehri Jandarma Komando Birliği ekipleri katılıyor.

        Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında arama yapıyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.

        Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Jackson'dan tarihi başarı
        Jackson'dan tarihi başarı
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı

        Benzer Haberler

        Kelkit Çayı'na atlayan kızı arama çalışmaları 19'uncu gününde de devam ediy...
        Kelkit Çayı'na atlayan kızı arama çalışmaları 19'uncu gününde de devam ediy...
        Kuraklıktan kuruyup yağışlarla dolan Tecer Gölü 10 yıl sonra göçmen kuşları...
        Kuraklıktan kuruyup yağışlarla dolan Tecer Gölü 10 yıl sonra göçmen kuşları...
        Sivaslı kick boksçular, Dünya Kupası'na damga vurdu
        Sivaslı kick boksçular, Dünya Kupası'na damga vurdu
        Gezgin arıcıların 4 aylık zorlu mesaisi başladı
        Gezgin arıcıların 4 aylık zorlu mesaisi başladı
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret etti
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret etti
        Sivas'ta usulsüz ele geçirilen 4 keklik doğaya salındı
        Sivas'ta usulsüz ele geçirilen 4 keklik doğaya salındı