Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Kuraklıktan kuruyup yağışlarla dolan Tecer Gölü 10 yıl sonra göçmen kuşları ağırlıyor

        Kuraklıktan kuruyup yağışlarla dolan Tecer Gölü 10 yıl sonra göçmen kuşları ağırlıyor

        SERHAT ZAFER / ÇETİN KARAÇOBAN - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Gölü, ilkbahardaki yoğun yağışların ardından 10 yıl sonra yeniden dolarak göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuraklıktan kuruyup yağışlarla dolan Tecer Gölü 10 yıl sonra göçmen kuşları ağırlıyor

        SERHAT ZAFER / ÇETİN KARAÇOBAN - Sivas’ın Ulaş ilçesinde kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Gölü, ilkbahardaki yoğun yağışların ardından 10 yıl sonra yeniden dolarak göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

        İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan, yörede Kellah Gölü olarak bilinen ve önceki yıllarda kuraklığın etkisiyle kuruyarak yüzeyi tuz tabakasıyla kaplanan göl, ilkbaharda etkili olan yağışlarla 10 yıl aradan sonra tamamen doldu.

        Göçmen kuşların göç yolunda bulunan gölde, angut başta olmak üzere, yaban ördeği ve sakarmeke gibi göçmen kuşları da uzun bir aradan sonra yeniden konaklamaya başladı.

        İlçe sakinlerinden Hikmet Kuruçay, AA muhabirine, Tecer Dağı'ndan gelen, doğal kaynaklarla beslenen Tecer Gölü'nün yaklaşık 10 yıldır kuraklığın etkisiyle kuruduğunu söyledi.

        Ülke genelinde geçen yıllarda kuraklığın etkisiyle yeraltı ve göllerdeki suların genelde azaldığına dikkati çeken Kuruçay, "Tecer Gölü, göçmen kuşların dinlenme alanı. Kuşlar gelir burada dinlenir sonra gideceği yerlere giderdi." dedi.

        Kuruçay, kuraklık nedeniyle göl yüzeyinin tuz tabakasıyla kaplandığını belirterek, 2000’li yıllarda gölün eski canlılığına kavuşması için dönemin belediyesi tarafından Tecer Dağı’ndan borularla su getirildiğini anlattı.

        - "Ulaş'ın bu şekilde yeşilliğini, güzelliğini bu yaşıma kadar hiç görmedim"

        İlçenin bu yıl bol yağışlı bir dönem geçirdiğini dile getiren Kuruçay, şunları kaydetti:

        "Allah'a şükürler olsun bu sene bol yağış ve rahmet verdi. Bol yağışlar aldık, sel felaketleri var ama Ulaş'ın bu şekilde yeşilliğini, güzelliğini bu yaşıma kadar hiç görmedim. Çok muazzam bir yeşillik var, inşallah çiftçimizin ürünleri de bol olur ve yüzümüz güler. Susuz hayat, asfaltsız medeniyet olmaz. Su sadece insanlar için değil, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlılar için hayattır. Tecer Dağı'ndan çıkan sudan üst kısımlarda yaban hayvanları, altta ise insanlar sebepleniyor. 10 yıldır su olmadığı için göçmen kuşlarımız bile buraya gelemiyordu. Yıllardır bu susuzluğu çektik ama bu sene Cenab-ı Allah insanoğluna öyle bir su verdi ki bırakın gözelerin, göletlerin dolmasını, yeraltında biten kaynak suları bile doldu. Tecer Dağı'nın her deresinden su fışkırıyor, gölümüzde canlılık var. Göçmen kuşlar bu sene gelmeye başladı, konuyor, dinleniyor, karnını doyuruyor ve buradan kalkıp gideceği yere gidiyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Jackson'dan tarihi başarı
        Jackson'dan tarihi başarı
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı

        Benzer Haberler

        Sivaslı kick boksçular, Dünya Kupası'na damga vurdu
        Sivaslı kick boksçular, Dünya Kupası'na damga vurdu
        Gezgin arıcıların 4 aylık zorlu mesaisi başladı
        Gezgin arıcıların 4 aylık zorlu mesaisi başladı
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret etti
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret etti
        Sivas'ta usulsüz ele geçirilen 4 keklik doğaya salındı
        Sivas'ta usulsüz ele geçirilen 4 keklik doğaya salındı
        Firari hükümlü Sivas'ta yakayı ele verdi
        Firari hükümlü Sivas'ta yakayı ele verdi
        Sivas Valisi Şimşek "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi
        Sivas Valisi Şimşek "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi