Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret etti

        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret etti

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, Türkiye'de kurulan 7 Milli Eğitim Akademisi'nden biri olan Sivas Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret ederek, eğitim gören öğretmen adaylarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 10:38 Güncelleme:
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret etti

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, Türkiye'de kurulan 7 Milli Eğitim Akademisi'nden biri olan Sivas Milli Eğitim Akademisi'ni ziyaret ederek, eğitim gören öğretmen adaylarıyla bir araya geldi.

        Ziyarette akademinin fiziki imkanları ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Toy, öğretmen adaylarıyla sohbet ederek, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Toy, 654 okul öncesi öğretmen adayına ev sahipliği yapan akademinin, 254 milyon 580 bin lira proje bedeliyle hayata geçirildiğini belirterek, akademinin 33 bin 389 metrekare arazi, 117 oda, 244 yatak kapasitesi, 18 derslik, 220 kişilik konferans salonu ve 9 idari ofisle hizmet verdiğini kaydetti.

        Öğretmenlerin geleceğin nesillerini yetiştiren en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan Toy, "Eğitimin niteliğini artıracak, öğretmenlerimizin mesleki donanımını daha da güçlendirecek bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ve TBMM AK Parti Grup Başkan Abdullah Güler'e teşekkür ediyorum. Sivas'ımızın eğitim alanındaki yatırımlarla güçlenmeye devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Toy, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda eğitime yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, Sivas'ın eğitim altyapısını güçlendirecek her çalışmanın takipçisi olmaya devam edeceklerine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Jackson'dan tarihi başarı
        Jackson'dan tarihi başarı
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı

        Benzer Haberler

        Gezgin arıcıların 4 aylık zorlu mesaisi başladı
        Gezgin arıcıların 4 aylık zorlu mesaisi başladı
        Sivas'ta usulsüz ele geçirilen 4 keklik doğaya salındı
        Sivas'ta usulsüz ele geçirilen 4 keklik doğaya salındı
        Firari hükümlü Sivas'ta yakayı ele verdi
        Firari hükümlü Sivas'ta yakayı ele verdi
        Sivas Valisi Şimşek "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi
        Sivas Valisi Şimşek "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi
        Sivas'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı
        Sivas'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı
        Sivas'ta karışıklığa sebep olan köyün adı değişti
        Sivas'ta karışıklığa sebep olan köyün adı değişti