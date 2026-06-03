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        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas Valisi Şimşek "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi

        Sivas Valisi Şimşek "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Sivas Valisi Şimşek "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Kızılırmak'tan Sumud'a Bir Yol Sergisi"ni gezdi.

        Vali Şimşek, Sivas Turizm Derneği ve Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Sivas Şube İl Temsilciliği destekleriyle Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde açılan sergiyi gezdi.


        Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar'dan eserler hakkında bilgi alan Şimşek, bu tarz eserlerin geçmişten günümüze ulaşmasının çok önemli olduğunu belirtti.


        Şimşek, "İnsanı hem çocukluğuna götürüyor hem de şu anda teknolojinin hangi aşamalardan geçtiğini bizlere aktarıyor. Güzel bir arşiv oluşmuş. Emek veren arkadaşların emeklerine sağlık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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