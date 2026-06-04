Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas Valisi Şimşek, kene vakalarındaki artış nedeniyle vatandaşları uyardı:

        Sivas Valisi Şimşek, kene vakalarındaki artış nedeniyle vatandaşları uyardı:

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşandığını ve şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Sivas Valisi Şimşek, kene vakalarındaki artış nedeniyle vatandaşları uyardı:

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşandığını ve şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şimşek, Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaz aylarıyla birlikte kene vakalarının artış gösterdiğini belirtti.

        Özellikle kırsala gidecek vatandaşlardan tedbirli olmalarını isteyen Şimşek, şunları kaydetti:

        "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı kapsamında kene vakalarında da artış yaşanmaya başlamıştır. Maalesef şu ana kadar bu nedenle 3 vatandaşımızı kaybettik. Valilik olarak, İl Özel İdaremiz ve ilgili kurumlarımızla birlikte özellikle riskli bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik ilaçlama desteği ve bilgilendirme faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızın da bireysel tedbirlerini ihmal etmemeleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle kırsal alanlarda bulunacak vatandaşlarımızın gerekli koruyucu önlemleri almaları, riskli durumlarla karşılaşmaları halinde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları hayati önem arz etmektedir. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan azami dikkat ve hassasiyet beklediğimizi ifade etmek isterim."

        - Kelkit Çayı'nda kaybolan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmaları

        Vali Şimşek, Koyulhisar ilçesinde 17 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasında Kelkit Çayı'nda kaybolan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmalarına da değinerek, "Kaybolan kızımızı arama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. AFAD, jandarma, emniyet, İl Özel İdaresi ve Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşan 66 kişilik ekip, olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren hem kıyı tarama hem de su altı arama faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cemal Kurban ile İl Göç Müdürü Hamza Demir katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede

        Benzer Haberler

        Vali Şimşek: "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için ahada olmaya devam...
        Vali Şimşek: "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için ahada olmaya devam...
        Kaza sonrası çaya düştüğü değerlendirilen Esma Nur, ağaç diplerinde aranıyo...
        Kaza sonrası çaya düştüğü değerlendirilen Esma Nur, ağaç diplerinde aranıyo...
        Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları s...
        Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genci Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları s...
        Kelkit Çayı'na atlayan kızı arama çalışmaları 19'uncu gününde de devam ediy...
        Kelkit Çayı'na atlayan kızı arama çalışmaları 19'uncu gününde de devam ediy...
        Kuraklıktan kuruyup yağışlarla dolan Tecer Gölü 10 yıl sonra göçmen kuşları...
        Kuraklıktan kuruyup yağışlarla dolan Tecer Gölü 10 yıl sonra göçmen kuşları...
        Sivaslı kick boksçular, Dünya Kupası'na damga vurdu
        Sivaslı kick boksçular, Dünya Kupası'na damga vurdu