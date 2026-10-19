Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Suşehri'nde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak caminin temeli atıldı

        Suşehri'nde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak caminin temeli atıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayırsever iş insanı Coşkun Bülbül tarafından yaptırılacak caminin temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Suşehri'nde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak caminin temeli atıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayırsever iş insanı Coşkun Bülbül tarafından yaptırılacak caminin temeli törenle atıldı.

        Taşköprü Mahallesi'nde mülkiyeti Suşehri Belediyesine ait olan ve Suşehri Müftülüğüne cami yaptırılması için tahsis edilen alanda düzenlenen törene, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, İlçe Müftüsü Adem Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı.

        Yıldız, burada yaptığı konuşmada, camilerin toplumsal dayanışmanın, bütünleşmenin sağlandığı, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü ruhunun kazandırıldığı, dini bilgilerin, güzel ahlakın, doğruluğun ve dürüstlüğün öğretildiği kutsal mekanlar olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Babası Celal Bülbül adına camiyi yaptıracak iş insanı Coşkun Bülbül'e teşekkür eden Yıldız, "İnşallah kazasız, belasız bu cami inşaatının da en kısa sürede bitmesini ve hizmete açılmasını Allah'tan niyaz ediyor, hayırlı olsun diyorum." dedi.

        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu ise 2 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek caminin alt katında gasilhane, Kur'an kursu gibi alanların yer alacağını belirterek, hayırsever iş insanı Bülbül'e teşekkür etti.

        İlçeye bir cami daha yapılacağını müjdeleyen Kayaoğlu, "Eski askerlik şubesinin arsası üzerine de cami yaptıracağız. İnşallah o camimizin temelini de kısa sürede atmayı hedefliyoruz. Yapılacak olan camilerimize herkesin katkıda bulunmasını arzu ediyorum." diye konuştu.

        REKLAM

        İlçe Müftüsü Yılmaz tarafından yapılan duanın ardından caminin temeli atıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana

        Benzer Haberler

        Yaz aylarında iğne atsan yere düşmüyor, sonbaharda ise sessizliğe büründü
        Yaz aylarında iğne atsan yere düşmüyor, sonbaharda ise sessizliğe büründü
        Sivas'ın 'doğal akvaryumu' sonbahar renklerine büründü
        Sivas'ın 'doğal akvaryumu' sonbahar renklerine büründü
        Anadolu'nun nazar boncuğunda sonbahar güzelliği
        Anadolu'nun nazar boncuğunda sonbahar güzelliği
        Yaklaşık 30 yıllık boynuzlar bıçak sapına dönüştü, 25 santimlik Sivas bıçağ...
        Yaklaşık 30 yıllık boynuzlar bıçak sapına dönüştü, 25 santimlik Sivas bıçağ...
        Ulaş'ta Muhtarlar Günü kutlandı
        Ulaş'ta Muhtarlar Günü kutlandı
        Sivas'ta sis etkili oldu
        Sivas'ta sis etkili oldu