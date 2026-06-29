Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Suşehri'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Suşehri'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Suşehri'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince aşure dağıtıldı.

        Dernek binasında düzenlenen programda konuşan Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

        Aşurenin dayanışma, kaynaşma ve hoşgörünün sembolü olduğunu söyleyen Yıldız, "Aşuredeki çeşitlilik ve farklı nimetlerin bir araya getirilmesi, farklılıkların nasıl bir zenginlik oluşturduğunun ispatıdır. Milletimiz aşure geleneğini yüzyıllardır sürdürerek, birlikte yaşamanın en güzel örneğini göstermektedir." dedi.

        Suşehri Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği Başkanı İsmet Abay ise aşure programını geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, 2014 yılında kurulan derneklerine üye sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

        İlçede cemevi yapmak için de çalışmalarının devam ettiğini aktaran Abay, programa katılanlara teşekkür etti.

        Suşehri Müftüsü Adem Yılmaz'ın dua etmesinin ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi

        Benzer Haberler

        Destici: İstanbul Barosu sapkınlığa sahip çıkmıştır
        Destici: İstanbul Barosu sapkınlığa sahip çıkmıştır
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta gündemi değerlendirdi:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta gündemi değerlendirdi:
        STSO Başkanı Özdemir'den ilk bine giren üç firmayı tebrik etti
        STSO Başkanı Özdemir'den ilk bine giren üç firmayı tebrik etti
        Afrikalı ve Türk öğrenciler tasarlayıp geliştirdikleri robotlarla Türkiye ş...
        Afrikalı ve Türk öğrenciler tasarlayıp geliştirdikleri robotlarla Türkiye ş...
        Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur kalan yaşlı adam, Türkiye'ye dönmeyi be...
        Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur kalan yaşlı adam, Türkiye'ye dönmeyi be...
        Kız evlat özlemini gidermek için 3 kardeşe koruyucu aile oldular
        Kız evlat özlemini gidermek için 3 kardeşe koruyucu aile oldular