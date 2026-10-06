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        Tokat'ta fabrikada karbonmonoksitten etkilenen 10 kişinin tedavisi Sivas'ta sürüyor

        Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişiden 10'unun tedavisi Sivas'ta devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Tokat'ta fabrikada karbonmonoksitten etkilenen 10 kişinin tedavisi Sivas'ta sürüyor

        Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişiden 10'unun tedavisi Sivas'ta devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Turhal Şeker Fabrikası'nda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle kentte tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Sivas Numune Hastanesi'nde tedavileri devam eden işçilerin sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu ve hastane yetkililerinden bilgi alan Şimşek, hastalarla bir süre görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan işçilerin yakından takip edildiğini vurgulayan Şimşek, işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

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        Vali Şimşek, tedavileri süren işçilerin yarın taburcu edilmelerinin planlandığını belirtti.

        Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında dün karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişi hastanelere kaldırılmış, tedavisi tamamlanan 33 kişi taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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