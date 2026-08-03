Ulaş Kaymakamı Avcı, köy ziyaretlerine devam ediyor
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Acıyurt, Küpeli ve Çevirme köylerini ziyaret etti.
Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Acıyurt, Küpeli ve Çevirme köylerini ziyaret etti.
Köylerde muhtarlar tarafından karşılanan Avcı, çalışmalar konusunda bilgi alarak vatandaşlarla sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi.
Acıyurt camisi ile Mihralibey Konağı'nı inceleyen Avcı, yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de hazır bulundu.
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