Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Ulaş Kaymakamı Avcı, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Ulaş Kaymakamı Avcı, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Acıyurt, Küpeli ve Çevirme köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Ulaş Kaymakamı Avcı, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Acıyurt, Küpeli ve Çevirme köylerini ziyaret etti.

        Köylerde muhtarlar tarafından karşılanan Avcı, çalışmalar konusunda bilgi alarak vatandaşlarla sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi.

        Acıyurt camisi ile Mihralibey Konağı'nı inceleyen Avcı, yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı

        Benzer Haberler

        Ulaş'ta tandırda odun ateşinde pişirilen lavaş ekmeği ilgi görüyor
        Ulaş'ta tandırda odun ateşinde pişirilen lavaş ekmeği ilgi görüyor
        Üniversite öğrencileri hava, kara ve denizi buluşturan yapay zeka destekli...
        Üniversite öğrencileri hava, kara ve denizi buluşturan yapay zeka destekli...
        ANALİG tenis müsabakalarının açılış seremonisi yapıldı
        ANALİG tenis müsabakalarının açılış seremonisi yapıldı
        Kriketin kalbi Sivas'ta attı
        Kriketin kalbi Sivas'ta attı
        Sivasspor-Esenler Erokspor maçının biletleri satışta
        Sivasspor-Esenler Erokspor maçının biletleri satışta
        Gölova'da Tarık Safa Kahveci Yürüyüş Yolu açıldı
        Gölova'da Tarık Safa Kahveci Yürüyüş Yolu açıldı