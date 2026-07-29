Ulaş Kaymakamı Avcı'dan Kur'an kursu öğrencilerine ziyaret

Ulaş Kaymakam Veli Avcı, Merkez Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Avcı, çocuklarnı talep ve önerilerini dinledi. Avcı, ayrıca yaz Kur'an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'den bilgi aldı.

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