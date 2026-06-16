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        Ulaş Kaymakamı Eskimez, ilçeye veda etti

        İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınce düzenlenecek eğitime katılacak Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçeye veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Ulaş Kaymakamı Eskimez, ilçeye veda etti

        İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınce düzenlenecek eğitime katılacak Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçeye veda etti.

        Eskimez, kaymakamlık önünde yaptığı veda konuşmasında, 17 aydır gururla yerine getirdiği görevinden ayrıldığını söyledi.


        Ulaş halkına hizmet etmekten ve Ulaşlıların yararına mesai harcamaktan onur ve gurur duyduğunu dile getiren Eskimez, ilçe halkından helallik istedi.


        Eskimez, "İlçemizdeki kamu kurumlarının yöneticilerine, özveri ve sorumluluk bilinciyle görevlerini sürdüren çalışma arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, siyasi partilerimizin temsilcilerine, gazilerimize, şehit yakınlarımıza ve Ulaş halkına gösterdikleri sevgi ve saygı için teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle değerli Ulaşlı hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma veda ediyorum. Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarının devamını diliyorum. Kapım her zaman Ulaşlılara açıktır. " ifadelerini kullandı.

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