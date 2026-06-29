Ulaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde aşure dağıtıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde aşure dağıtıldı.
Etkinlikte konuşan Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, aşurenin içerisindeki farklı malzemelerin bir araya gelip uyum oluşturması gibi, insanların da birlikte yaşamanın en güzel örneğini gösterdiğini söyledi.
Dernek Başkanı Metin Köse ise Muharrem ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ayı olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.
Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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