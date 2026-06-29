Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Ulaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Ulaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Ulaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'nde aşure dağıtıldı.


        Etkinlikte konuşan Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, aşurenin içerisindeki farklı malzemelerin bir araya gelip uyum oluşturması gibi, insanların da birlikte yaşamanın en güzel örneğini gösterdiğini söyledi.

        Dernek Başkanı Metin Köse ise Muharrem ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ayı olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor

        Benzer Haberler

        Sivas'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları'nda yaz dönemi başladı
        Sivas'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları'nda yaz dönemi başladı
        Suşehri'nde başarılı sporcu ödüllendirildi
        Suşehri'nde başarılı sporcu ödüllendirildi
        Sivas lisesinin yarım asırlık mezunları yeni mezunlarla kaynaştı
        Sivas lisesinin yarım asırlık mezunları yeni mezunlarla kaynaştı
        Mücahit Yancı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası Sivas'ta başladı
        Mücahit Yancı Doğu Grubu Taekwondo Şampiyonası Sivas'ta başladı
        AK Parti Ulaş İlçe Başkanı Karacalar köyleri ziyaret etti
        AK Parti Ulaş İlçe Başkanı Karacalar köyleri ziyaret etti
        GSB Yaz Okulları Başladı
        GSB Yaz Okulları Başladı