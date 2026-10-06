Uzmanından serebral palsinin erken belirtilerine ilişkin uyarı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Fizyoterapist Canan Yüksel Haji, serebral palside erken tanının önemli olduğunu belirtti.

Haji, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, serebral palside erken farkındalık, erken tanı ve rehabilitasyonun önemine dikkati çekti.

Gelişmekte olan beyindeki etkilenme sonucu ortaya çıkan serebral palsinin hareket ve duruş kontrolünü etkilediğini belirten Haji, her çocukta farklı şekilde görülebilen bu durumun, çocukların becerileri ve ihtiyaç duydukları destek açısından da farklılık gösterdiğini ifade etti.

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Erken farkındalığın önemini vurgulayan Haji, bebeklerde başını tutma, dönme veya oturma gibi gelişimsel becerilerde gecikme görülmesi, vücudun bir tarafının diğerine göre daha az kullanılması ya da kasların belirgin şekilde sert veya gevşek olmasının değerlendirme gerektirebileceğini kaydetti.

Bu belirtilerin tek başına serebral palsi anlamına gelmediğine işaret eden Haji, gelişimsel farklılıkların fark edilmesi halinde çocuk hekimine başvurulmasının önem taşıdığını belirtti.