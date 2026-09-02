Zara'da Çiftçi Kayıt Sistemi için protokol imzalandı

Zara ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için protokol imza töreni düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zara Ziraat Odası arasında, gelecek üretim yılı ÇKS başvuru ve kayıt işlemlerinin Zara Ziraat Odası aracılığıyla yürütülmesine ilişkin protokol imzalandı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, yaptığı açıklamada, ÇKS kayıt işlemlerinin odalar üzerinden yapılması projesinin Türkiye genelinde 46 ilde, 487 ziraat odasında hayata geçirildiğini söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Şimşek, "İl merkezi ve ilçelerimizde 14 odamız protokollerini imzaladı. İmzalanan protokol ile ÇKS işlemlerinin etkin, düzenli ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi, üreticilerimizin başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve hizmetlere daha hızlı erişimlerinin sağlanması hedefleniyor." dedi.

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Törene, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Aydın da katıldı.