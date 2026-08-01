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        Zara'da çiftçiler bilgilendirildi

        Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçiler bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Zara'da çiftçiler bilgilendirildi

        Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçiler bilgilendirildi.

        Ekinli köyü sosyal tesislerinde İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zara Ziraat Odası tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, çeşitli konularda çiftçilere bilgi verildi.

        Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, AA muhabirine, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları, emek kaybı oluşmaması amacıyla 3 kurumun katılımıyla toplantı düzenlediklerini söyledi.

        Tarım aletlerinden kaynaklı yangınlarda 3 bin 75 lira para cezası uygulanacağını belirten Şimşek, "Tarım arazilerinde semaver, mangal bulundurulmaması ve sigara izmaritinden doğacak bireysel emeğe ve milli ekonomiye zararlar verileceği hakkında üreticimize farkındalık oluşturduk. Biçerdöverlerin arkasından traktörlerle pulluk gezdirilmesi, biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulundurulması ve dolu olduğunun kontrol edilmesi, günlük temizlenmeyen elekler nedeniyle ürünün samana gideceği, bunun da ürün kaybına neden olacağı, bu hususlarda çiftçilerimizin dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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