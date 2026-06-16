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        Zara'da çocuk festivali düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde çocuk festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Zara'da çocuk festivali düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde çocuk festivali gerçekleştirildi.


        Zara Belediyesi tarafından İlçe Stadı'nda düzenlenen şenlikte, palyaço ve maskotlar eşliğinde sahne gösterileri, kukla ve illüzyon gösterileri sunuldu.


        Alanda kurulan şişme oyun parkurlarında çocuklar için oyun etkinliği düzenlendi.

        Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilen etkinlikte, veliler de çektikleri halaylarla şenliğine ortak oldu.

        Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, karne gününe sayılı günler kala öğrenciler için şenliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üretken belediyecilik kapsamında çocuklarımızın eğitimlerine ara vermeden destek olmaktayız. Bunun yanı sıra da şenlik ve festivallerimizle çocuklarımıza eğitimlerinin yanı sıra eğlenme olanağı da sağlıyoruz. Yarınımız, umutlarımız olan çocuklarımız son sınavlarını da bitirirlerken, düzenlediğimiz şenlikle moral ve motivasyonla yanlarında olmaya çalıştık." diye konuştu.


        Şenliğe ilçe protokolü, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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