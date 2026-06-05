Zara'da öğretmen Ayla Kara adına futbol turnuvası düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara adına futbol turnuvası düzenlendi.



Zara Belediyesi tarafından gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvası, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.



Toplam 12 takımın yer aldığı turnuvada, Sanayispor şampiyon olurken, Alzspor ikinci, Korkutspor da üçüncü oldu.



Turnuvada dereceye giren takımların futbolcularına kupa ve madalyaları, ilçe protokolü tarafından verildi.



Programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz halı saha futbol turnuvamızı şehit öğretmenimiz Ayla Kara anısına ithaf ettik. Şehidimizin ruhu şad olsun." dedi.



