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        Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktör İsmet Taşdemir, arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedilmiştir. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Kariyerinde Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Başkent Şafakspor FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK takımlarını çalıştıran Taşdemir, 10 Şubat'ta da Sivasspor ile 1,5 yılık sözleşme imzalamıştı.

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