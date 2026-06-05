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        Antika tutkusuyla 16 ilden 1000'e yakın tarihi obje topladı

        SERHAT ZAFER/ÇETİN KARAÇOBAN - Sivas'ta yaşayan 64 yaşındaki Recep Aslan'ın 15 yıldır topladığı antika eşyalarla donattığı garajı küçük bir müzeyi andırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:17 Güncelleme:
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        Antika tutkusuyla 16 ilden 1000'e yakın tarihi obje topladı

        SERHAT ZAFER/ÇETİN KARAÇOBAN - Sivas'ta yaşayan 64 yaşındaki Recep Aslan'ın 15 yıldır topladığı antika eşyalarla donattığı garajı küçük bir müzeyi andırıyor.

        Aslan, yaklaşık 15 yıl önce arkadaşlarının evlerinde dekoratif amaçlı kullandığı eski eşyalar ilgisini çekince antika objeler toplamaya başladı.

        Kent yaşamından sıkılan Aslan, yaz dönemini Ulaş ilçesine bağlı Kurtoğlu köyü Kötüyurt mezrasında babasından kalan çiftlikte geçirmeye başladı.

        Aslan'ın zamanla eski eşyalarla donattığı evinin önündeki garajı il protokolü ve vatandaşlar da ziyaret ediyor.

        Recep Aslan, AA muhabirine, il merkezindeki çiftliklerin bahçelerinde gördüğü at arabası, kağnı ve eski tarım aletlerinden etkilenerek yaklaşık 15 yıl önce antika objeler toplamaya başladığını söyledi.

        Garaj amaçlı yaptığı yaklaşık 120 metrekarelik alanı adeta müzeye dönüştürdüğünü anlatan Aslan, burada sergilediği objelerin hepsinin asırlık bir geçmişi olduğunu ifade etti.

        Eski mutfak ve ev eşyaları ile tarım aletlerinin antika değeri bulunduğunu belirten Aslan, "Objelerin çoğunun üzerinde tarihleri yazıyor. Bu bir sevda, 16 ili gezerek 1000'e yakın tarihi obje topladım." dedi.

        Aslan, objeleri zaman zaman çok büyük miktarda paralar harcayarak satın aldığını vurgulayarak, "Maddi anlamda çok büyük götürüsü var. Her şeyde doyumluluk var ama bu işte gözümüz doymuyor. Bu işe para yetiştirmenin mümkünatı yok. Burada irili ufaklı en az 1000 parça var, hatta geçebilir." diye konuştu.

        - "Objelerin en eskisi 300 yıllık kepçe"

        Müze olarak nitelendirdiği garajını gezenlerin çok beğendiğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

        "Burayı gören herkesin hoşuna gidiyor, zevk alıyorlar. Onlar mutlu oluyor, onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Burası benim hobim ve boş zamanlarımda burada vakit geçiriyorum. Eserleri temizliyorum, siliyorum. Buradaki malzemelerin yüzde 70'i 100 yılın üzerinde. En yaşlısı 300 yıllık kepçe. Ortasında kabartma deve figürü, etrafında Osmanlıca yazılar var. Sap kısmında kaplan ve geyik figürleri var. Üzerinde yapan Ermeni ustanın ismi yazıyor. Eski sahra telsiz telefonu var 1915 model. 120 yıllık duvar saati, Fransız yapımı pik soba, 1896 model Rus yapımı semaver, 1956 model plak çalar radyo var. 150 yıllık semaveri İstanbul'da bir antikacıdan aldım, Amerika'dan gelmiş. Buradaki eserlerin her birinin geçmişine hakimim."

        Aslan, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere objeleri 16 ilden temin ettiğini belirterek, "Meraklıyım, bende böyle bir hastalık var. Antikacıların hepsi benim objeleri aldığımı biliyor, satmadığımı da biliyor. Koleksiyoner olduğum için satmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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